Posypová soľ môže podráždiť a popraskať kožu na labkách psov
Majitelia by sa preto so svojimi domácimi miláčikmi mali vyhýbať miestam, ktoré sú čerstvo posypané soľou. Po každej prechádzke by im tiež mali labky poriadne umyť vlažnou vodou.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Opakované pôsobenie posypovej soli na labky psíka môže viesť k podráždeniu a popraskaniu kože a vankúšikov. Do popraskanej kože sa ľahko zanesie infekcia. Psy si labky intenzívne olizujú, bolia ich a na labky nedostupujú. Olizovaním labiek sa soľ dostáva aj do tráviaceho systému a môže spôsobiť tráviace ťažkosti. Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR.
Majitelia by sa preto so svojimi domácimi miláčikmi mali vyhýbať miestam, ktoré sú čerstvo posypané soľou. Po každej prechádzke by im tiež mali labky poriadne umyť vlažnou vodou. KVL odporúča používať aj ochranný krém, ktorý chráni kožu na labkách a zároveň ju regeneruje. Použiť môžu vazelínu, vosk či bambucké maslo.
Zverolekári tiež radia zaobstarať psie topánky, ktoré chránia aj pred omrzlinami. „Tak ako my ľudia si chránime a ošetrujeme ruky a nohy, tak sa snažme chrániť aj tie psie,“ poznamenali. Zároveň treba v zime podľa KVL uprednostniť kratšie prechádzky pred dlhšími.
