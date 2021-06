Potratový zákon sa meniť nebude, NR SR o novelách nebude ďalej rokovať

Bratislava 29. júna (TASR) - Legislatíva upravujúca oblasť potratov sa meniť nebude. Plénum Národnej rady (NR) SR nebude ďalej rokovať o predložených dvoch novelách zákona o umelom prerušení tehotenstva. Jednu predložil koaličný poslanec Martin Čepček (OĽANO), druhú poslanci ĽSNS. Plénum v utorok popoludní odmietlo aj ďalšie návrhy z dielne nezaradených poslancov.



Návrhy na zmeny potratovej legislatívy hovorili o tom, aby sa umelé prerušenie tehotenstva vykonávalo iba vo vymedzených prípadoch. Napríklad, ak nie je možné inak zachrániť život ženy alebo ak by nebolo možné inak zabrániť trvalému a vážnemu poškodeniu zdravia matky. Potraty by sa podľa návrhov mohli vykonávať aj vtedy, ak má nenarodené dieťa diagnostikované ťažké poškodenie zdravia, respektíve ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresiahlo 24 týždňov, alebo ak "je tehotenstvo následkom spáchania trestného činu na matke a trvanie tehotenstva nepresahuje 12 týždňov".



Nezaradený poslanec Tomáš Taraba neuspel s návrhom, aby sa do ústavy doplnilo, že mandát poslanca NR SR zaniká aj "uplynutím skráteného volebného obdobia na základe platného celoštátneho referenda o skrátení volebného obdobia NR SR".



Plénum odmietlo aj dve novely nezaradených poslancov okolo Milana Mazureka. Navrhovali upraviť niektoré podmienky držania psov. Zakázať plánovali chov psov "v neľudských podmienkach nelegálnych osád", a to prostredníctvom zákazu držby psa "osobami, ktoré nemajú vlastnícke alebo iné užívacie právo k nehnuteľnosti, na ktorej sa má pes držať".



Druhá novela Trestného zákona z ich dielne hovorila o trestoch odňatia slobody v prípadoch, ak niekto "iného pod hrozbou akýchkoľvek sankcií alebo obmedzenia jeho základných ľudských práv a slobôd núti, aby sa podrobil nepovinnému očkovaniu". Tresty za takéto konanie navrhovali od jedného do piatich rokov odňatia slobody, v závažnejších prípadoch aj viac.