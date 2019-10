Potravinárska komora spúšťa pre žiakov kurz o zdravej strave

Bratislava 24. októbra (TASR) – Potravinárska komora Slovenska (PSK) od začiatku októbra organizuje ôsmy ročník internetového kurzu Hravo ži zdravo pre žiakov piatych ročníkov základných škôl.



Výskumy podľa PSK ukazujú, že asi päť percent školákov neraňajkuje, asi 1,5 percenta neraňajkuje a nenosí si do školy ani desiatu a až 25 percent detí prichádza do školy bez desiatej.



Hlavným cieľom školského kurzu Hravo ži zdravo je interaktívnym a zábavným spôsobom vysvetliť deťom dôležitosť a základné pravidlá zdravého životného štýlu. "Správne stravovacie návyky už v najskoršom veku ovplyvňujú zdravie dospelého človeka," tvrdí odborný garant projektu, zakladateľ Poradne pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl Peter Minárik. "Deti by mali byť vedené k správnym stravovacím návykom a k zdravému životnému štýlu nielen svojimi rodičmi, ale aj učiteľmi v škole a pri mimoškolských aktivitách. Vybudovanie správnych návykov má väčšiu šancu vtedy, ak sa podporuje z viacerých komunít," dodal Minárik.



"Kurz nám dáva možnosť nahliadnuť do stravovania žiakov a pomôcť im v pri výbere vhodných potravín, naučiť ich správne sa stravovať a venovať sa tomu, čo jeme. A to všetko hravou formou," vysvetľuje riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Súťažná časť internetového kurzu pre piatakov sa koná od 1. októbra do 4. februára 2020. Pre prihlásenie školy a konkrétnej triedy do kurzu sa ich učiteľ musí zaregistrovať na webovej stránke projektu. Prihlásení žiaci postupne absolvujú štyri lekcie zdravého životného štýlu a využijú program na hodnotenie jedálnička, pohybových aktivít a pitného režimu. Poradia im tiež, ako zdravým spôsobom udržať rovnováhu v príjme a výdaji energie.



Celým kurzom bude sprevádzať majsterka v naturálnej kulturistike a fitness Nikola Šalíková. "Stravovanie detí aj dospelých je nesmierne dôležité," hovorí Šalíková. Pre zdravie a dobrú kondíciu je podľa nej potrebná zdravá a predovšetkým vyvážená a nutrične plnohodnotná stravu. "Všetci chceme vyzerať dobre, ale bez kvalitnej stravy to nejde," dodala Šalíková.