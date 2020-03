Potraviny budú v nedeľu zatvorené, budú otváracie hodiny pre seniorov

Bratislava 24. marca (TASR) - Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú vždy v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, keď si majú oddýchnuť zamestnanci predajní. Len pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určia špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to v čase otváracích hodín od 9.00 do 12.00 h. V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).



"Tieto prevádzky Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR uzatvorí vždy v nedeľu, s tým, aby sa vytvoril priestor na sanitárne opatrenia a zároveň priestor na oddych zamestnancov spomínaných prevádzok, ktorí sú počas krízy v prvej línii, v plnom nasadení," spresnil.



ÚVZ SR podľa Matoviča zároveň vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to vo všetkých otvorených prevádzkach, vždy len od 9.00 do 12.00 h. "Toto budú špeciálne hodiny pre najviac ohrozených ľudí, aby im bolo umožnené pohybovať sa v otvorených prevádzkach obchodov," priblížil.



Na vstupe do obchodov sa má podľa slov predsedu vlády kontrolovať telesná teplota vchádzajúcich zákazníkov na čele. "Ak sa však nebudú v obchodoch dodržiavať vyhlásené hygienické a organizačné opatrenia, tak je možné, že prevádzku štát uzatvorí, a to až do konca karantény," dodal.