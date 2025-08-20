< sekcia Slovensko
Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti by sa mali vydávať elektronicky
Zdravotné poisťovne by mohli po novom opravovať zjavné chyby v späťvzatí prihlášky, napríklad preklepy v osobných údajoch.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave by sa mali po novom vydávať elektronicky. Rozšíriť sa majú aj elektronické zdravotné záznamy. Jednotlivé zdravotné záznamy pacienta, ktoré sa týkajú tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby, sa prepoja pod pojmom „epizóda“. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS) z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorú v stredu schválila vláda.
„Cieľom predloženého návrhu zákona je pokračovať v elektronizácii zdravotníctva, znížiť administratívnu záťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pacientov, ako aj zabezpečiť lepšiu dostupnosť údajov o zdravotnom stave pacientov pre oprávnené osoby,“ ozrejmilo svoj zámer ministerstvo.
Ako špecifikovalo MZ, zavedením „epizódy“ sa vzájomne prepoja jednotlivé elektronické zdravotné záznamy pacienta, ktoré sa týkajú tej istej zdravotnej udalosti alebo choroby (napríklad diabetes, hospitalizácia, následná liečba a pod.).
MZ chce tiež výrazne zjednodušiť vydávanie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti a zdravotnom stave zavedením registra potvrdení - napríklad na účely prijatia dieťaťa do materskej školy, ospravedlnenia neprítomnosti žiaka či vydania zbrojného preukazu.
Rezort navrhuje rozšíriť elektronickú zdravotnú knižku o nové typy elektronických zdravotných záznamov. Zároveň chce upraviť prístup zdravotníckych pracovníkov tak, aby každý videl len tie údaje, ktoré potrebuje na svoju činnosť, v súlade s novými typmi záznamov a vznikajúcimi registrami. Súčasťou úprav je aj aktualizácia prístupových práv pre jednotlivé skupiny zdravotníckych pracovníkov.
Vzniknúť má tiež „Národný register elektronického výkazníctva“, kde by mali byť evidované zdravotné výkony na účel informačnej a štatistickej funkcie registra na národnej a medzinárodnej úrovni. „Dáta budú MZ SR slúžiť pri výkone štátnej zdravotnej politiky,“ spresnil predkladateľ.
Návrhom zákona by sa mali tiež upraviť prístupy k údajom v elektronickej zdravotnej knižke či stanoviť lehoty uchovávania osobných údajov. Rezort chce tiež zaviesť novú službu informovania pacientov o zdravotnej starostlivosti cez Národný portál zdravia.
Zákon upravuje aj definície pôrodu živého dieťaťa, mŕtveho dieťaťa a potratu v súlade s odporúčaniami WHO. Keďže umelé prerušenie tehotenstva v súčasnosti funguje výhradne v papierovej podobe, navrhuje sa aj jeho elektronizácia, ktorá spraví podľa MZ celý proces flexibilnejším. „Zdravotnícky pracovník v súvislosti s touto úpravou tak bude môcť zapísať a potvrdiť elektronicky priamo v zdravotnom zázname zrealizovanie krokov vykonaných v súvislosti s umelým prerušením tehotenstva,“ poznamenal rezort.
Na úpravy elektronického systému v zdravotníctve má ísť v rokoch 2026 až 2029 vyše 10,38 milióna eur. Ako vyčíslil predkladateľ, z tejto sumy má byť 2,88 milióna eur krytých z plánu obnovy a odolnosti a ďalších 5,5 milióna eur v rámci limitov výdavkov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré spadá pod kapitolu Ministerstva zdravotníctva SR.
Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2026, pričom väčšina technických a systémových zmien má začať platiť od 1. apríla 2026 z dôvodu potreby ich technického zabezpečenia.
