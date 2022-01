Potvrdenie o vakcinácii ponúkajú zdravotné poisťovne v aplikáciách

Bratislava 8. januára (TASR) - Poistenci všetkých troch zdravotných poisťovní majú možnosť nájsť potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v mobilných aplikáciách svojich poisťovní. Pre TASR to potvrdili všetky zdravotné poisťovne.



Niektorou z vakcín proti ochoreniu COVID-19 sa do konca roka 2021 nechalo zaočkovať približne 61 percent, teda viac ako 1,8 milióna poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Väčšina z nich je zároveň plne zaočkovaná. "Tretiu posilňujúcu dávku má za sebou niečo cez 278.000 poistencov, čo je zatiaľ iba 11 percent takmer z troch miliónov ľudí, o ktorých sa poisťovňa stará," spresnila hovorkyňa VšZP Eva Peterová. Pripomenula, že aktualizovaný certifikát o očkovaní im v mobilnej aplikácii pribudne v priebehu jedného či dvoch dní.



Z údajov zdravotnej poisťovne Dôvera vyplýva, že prvou dávkou je zaočkovaných 758.842 jej poistencov, druhú dávku má 662.478 poistencov a tretiu 100.402 poistencov. "Potvrdenie o vakcinácii je v mobilnej aplikácii zobrazované, len čo to umožní Národné centrum zdravotníckych informácií," uviedol PR špecialista poisťovne Matej Štepianský.



Aspoň jednu dávku vakcíny proti novému koronavírusu dostalo 286.718 poistencov Union zdravotnej poisťovne. To predstavuje 45-percentný podiel z jej poistencov. "Jednou z možností, ako sa dostať k potvrdeniu o očkovaní, je stiahnuť si certifikát z oficiálnej štátnej stránky gorona.gov.sk. Jednoduchšie je však nainštalovať si do svojho mobilu aplikáciu zdravotnej poisťovne, kde budete mať všetky certifikáty prehľadne zoradené a vždy aktualizované. Nielen tie o vakcínach, ale aj o výsledkoch z PCR či antigénových testov," vysvetlila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Zdôraznila, že dáta v aplikácii sú aktualizované na dennej báze. Pripomenula tiež, že platnosť digitálneho COVID preukazu EÚ bude rovnaká, ako keby si ho poistenec stiahol cez štátny systém – ide o identické a rovnocenné dokumenty. "Ak nevlastníte mobilný telefón s internetom, pomôžu vám zamestnanci na každej pobočke – na počkanie vám váš certifikát vydajú v papierovej forme," dodala Dupaľová Ksenzsighová.