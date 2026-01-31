Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Potvrdili vyšetrovanie, ktoré sa týka čias ministra vnútra R. Mikulca

Na snímke bývalý minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) počas 148. schôdze vlády SR v Bratislave 19. apríla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Má ísť o vyšetrovanie nákupu policajných áut.

Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Polícia i Európska prokuratúra (EPPO) potvrdili vyšetrovanie, týkajúce sa Ministerstva vnútra SR v období, keď bol šéfom rezortu Roman Mikulec (Slovensko-Za ľudí).

"Vo veci v súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Vzhľadom na jeho priebeh nie je možné aktuálne poskytovať bližšie informácie, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia Prezídia Policajného zboru. V rovnakom duchu na otázku odpovedala aj EPPO.

Portál 360tka upozornil, že policajti z ÚBOK tento týždeň zadržali viacero ľudí z ministerstva vnútra a polície. Po výsluchoch všetkých prepustili bez obvinenia. Má ísť o vyšetrovanie nákupu policajných áut. Európsky prokurátor Juraj Novocký pre portál potvrdil, že Európska prokuratúra dozoruje kauzu pre podozrenie z machinácie pri verejnom obstarávaní.
