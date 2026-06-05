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Potvrdili pokračovanie spolupráce projektu inteligentných kamier
Má pomôcť predchádzať bezpečnostným incidentom a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek.
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a minister školstva Tomáš Drucker (obaja Hlas-SD) v piatok na spoločnom pracovnom stretnutí potvrdili pokračovanie spolupráce na projekte inteligentných kamerových systémov a centrálneho monitoringu, ktorý má pomôcť predchádzať bezpečnostným incidentom a zabezpečiť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Bezpečnosť detí, žiakov, študentov a zamestnancov škôl patrí medzi priority Ministerstva vnútra (MV) SR a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR. TASR o tom informovali z oddelenia pre komunikáciu, médiá a stratégiu MV SR.
Šutaj Eštok zdôraznil význam moderných technológií pri ochrane škôl a potrebu úzkej spolupráce oboch rezortov. „Bezpečnosť detí a mladých ľudí musí byť spoločnou prioritou. Moderné technológie nám umožňujú efektívnejšie predchádzať rizikovým situáciám a v prípade potreby zabezpečiť rýchlu reakciu Policajného zboru,“ povedal.
Drucker ozrejmil, že už dnes využíva kamerové systémy viac ako polovica škôl na Slovensku. „Nemôžeme však pripustiť, aby úroveň ochrany detí závisela od toho, ktorú školu navštevujú. Naším cieľom je postupne vytvoriť jednotný bezpečnostný štandard pre všetky školy na Slovensku, aby bezpečnosť nebola výnimkou, ale samozrejmosťou,“ dodal.
Projekt inteligentných kamerových systémov sa nachádza vo fáze pilotného testovania. Pilotná fáza prebieha na 11 školách v rôznych regiónoch Slovenska, pričom aktuálne je nainštalovaných sedem lokalít a ďalšie školy budú zapojené v nasledujúcich týždňoch. Riešenie využíva moderné technológie a analytické nástroje na vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, čo umožňuje rýchlejšiu identifikáciu potenciálnych hrozieb a efektívnejšiu reakciu bezpečnostných zložiek.
Na stretnutí ministri prerokovali ďalšie kroky potrebné pre rozšírenie projektu. Témou bola príprava ďalšej fázy dotazníkového prieskumu na základných školách, nastavenie procesov spolupráce medzi rezortmi a príprava verejného obstarávania potrebného na nasadenie riešenia vo väčšom rozsahu.
Súčasťou spolupráce je aj príprava memoranda medzi MV SR a MŠVVaM SR, ktoré vytvorí rámec pre dlhodobú koordináciu projektu a jeho ďalší rozvoj.
Cieľom oboch rezortov je vytvoriť moderný a jednotný bezpečnostný štandard pre školy na Slovensku. Projekt inteligentných kamerových systémov je jedným z opatrení širšej stratégie zameranej na prevenciu, včasnú identifikáciu rizík a ochranu žiakov, študentov a zamestnancov škôl.
Šutaj Eštok zdôraznil význam moderných technológií pri ochrane škôl a potrebu úzkej spolupráce oboch rezortov. „Bezpečnosť detí a mladých ľudí musí byť spoločnou prioritou. Moderné technológie nám umožňujú efektívnejšie predchádzať rizikovým situáciám a v prípade potreby zabezpečiť rýchlu reakciu Policajného zboru,“ povedal.
Drucker ozrejmil, že už dnes využíva kamerové systémy viac ako polovica škôl na Slovensku. „Nemôžeme však pripustiť, aby úroveň ochrany detí závisela od toho, ktorú školu navštevujú. Naším cieľom je postupne vytvoriť jednotný bezpečnostný štandard pre všetky školy na Slovensku, aby bezpečnosť nebola výnimkou, ale samozrejmosťou,“ dodal.
Projekt inteligentných kamerových systémov sa nachádza vo fáze pilotného testovania. Pilotná fáza prebieha na 11 školách v rôznych regiónoch Slovenska, pričom aktuálne je nainštalovaných sedem lokalít a ďalšie školy budú zapojené v nasledujúcich týždňoch. Riešenie využíva moderné technológie a analytické nástroje na vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, čo umožňuje rýchlejšiu identifikáciu potenciálnych hrozieb a efektívnejšiu reakciu bezpečnostných zložiek.
Na stretnutí ministri prerokovali ďalšie kroky potrebné pre rozšírenie projektu. Témou bola príprava ďalšej fázy dotazníkového prieskumu na základných školách, nastavenie procesov spolupráce medzi rezortmi a príprava verejného obstarávania potrebného na nasadenie riešenia vo väčšom rozsahu.
Súčasťou spolupráce je aj príprava memoranda medzi MV SR a MŠVVaM SR, ktoré vytvorí rámec pre dlhodobú koordináciu projektu a jeho ďalší rozvoj.
Cieľom oboch rezortov je vytvoriť moderný a jednotný bezpečnostný štandard pre školy na Slovensku. Projekt inteligentných kamerových systémov je jedným z opatrení širšej stratégie zameranej na prevenciu, včasnú identifikáciu rizík a ochranu žiakov, študentov a zamestnancov škôl.