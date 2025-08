Bratislava 3. augusta (TASR) - Použité batérie patria medzi najrizikovejšie druhy odpadu. Ich nesprávne uskladnenie môže spôsobiť požiar či výbuch a ak sa zneškodnia nevhodne, môžu znečistiť pôdu, vodu alebo spôsobiť lokálne ekologické škody. Upozornila na to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) SEWA. Apeluje preto na správne triedenie batérií.



Zber použitých batérií je podľa SEWA jednoduchý, bezplatný a dostupný takmer pre každého. Slováci ich môžu odovzdať v akejkoľvek predajni, kde sa nové batérie predávajú, napríklad v potravinách, drogériách či predajniach spotrebnej elektroniky. „Nie je pritom potrebné zakúpiť nové batérie - spätný zber je dostupný pre každého, bez akýchkoľvek podmienok. Okrem toho ich môžu priniesť aj na zberné dvory v mestách a obciach,“ vysvetlil výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák. Zároveň dodal, že zabudované batérie v notebookoch, mobiloch či smart hodinkách sa nevyberajú, ale odovzdávajú spolu so zariadením v rámci tzv. zberu elektroodpadu.



Batérie obsahujú rôzne ťažké kovy a chemické látky, napríklad olovo, kadmium či ortuť, ktoré sa pri nesprávnej likvidácii môžu uvoľniť do pôdy, vody alebo ovzdušia, priblížila organizácia. Pokračuje, že okrem ekologických rizík predstavujú batérie aj fyzické nebezpečenstvo, a to pri prehriatí, mechanickom poškodení alebo kontakte s ohňom. „Najrizikovejšie sú lítiové batérie, ktoré sú vysoko vznetlivé. Ich nesprávne skladovanie môže viesť k požiaru či dokonca výbuchu,“ tvrdí SEWA.



Batérie preto odporúča uskladňovať oddelene v nevodivom a nehorľavom obale, mimo dosahu detí a zdrojov tepla. Najmä pri lítiových batériách, ktoré sa dnes nachádzajú v elektrickom náradí, hračkách alebo notebookoch, je potrebné zabrániť skratu kontaktov. Preto je vhodné prekryť kontakty takýchto batérií izolačnou páskou.



OZV ďalej radí neskladovať použité batérie dlhodobo. Dôvodom je, že čím sú staršie, tým vyššie je riziko úniku škodlivých látok. Zároveň obsahujú kovy, ako sú železo, zinok, lítium či nikel, ktoré sa dajú znovu využiť. Ich správne triedenie a recyklácia preto podľa SEWA znižujú ekologickú záťaž a šetria prírodné zdroje.



„Správne odovzdané batérie nekončia na skládke, naopak, vďaka recyklácii možno získať cenné suroviny, ktoré sa opätovne využijú pri výrobe nových produktov. Každá vyzbieraná batéria tak pomáha znižovať environmentálnu záťaž a prispieva k udržateľnému obehovému hospodárstvu,“ uviedol Kozák.



Klienti SEWA, výrobcovia a dovozcovia batérií, uviedli vlani na trh o 112 percent viac prenosných a priemyselných batérií ako v roku 2020. Minulý rok sa tak na trh dostalo 865 ton batérií a organizácia zabezpečila ich zber v objeme 673 ton. Za prvých šesť mesiacov roku 2025 sa jej podarilo vyzbierať vyše 371 ton prenosných a priemyselných batérií.