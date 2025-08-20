< sekcia Slovensko
Používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní upraví nový zákon
Po novom bude môcť príslušný orgán uložiť poskytovateľovi služieb pokutu od 1000 do 100.000 eur, a to aj opakovane, ak nedodrží pravidlá, ktoré prináša nový zákon.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní upraví nový zákon. Jeho cieľom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania určených prevádzkarní a vymenúvania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Transpozíciou smernice sa podľa MS zabezpečí legislatívne riešenie podmienok určovania určených prevádzkarní a právnych zástupcov na strane poskytovateľov ustanovených služieb. „Takto určené subjekty budú zodpovedné za prijímanie, plnenie a vykonávanie rozhodnutí a príkazov vydaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2023/1543, ktoré sú určené pre zabezpečovanie elektronických dôkazov,“ priblížilo ministerstvo.
Po novom bude môcť príslušný orgán uložiť poskytovateľovi služieb pokutu od 1000 do 100.000 eur, a to aj opakovane, ak nedodrží pravidlá, ktoré prináša nový zákon. „Pokutu možno uložiť aj opakovane, a to až do splnenia povinnosti, ktorej nesplnenie bolo dôvodom na začatie konania o uložení pokuty,“ ozrejmilo MS.
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 18. februára 2026.
