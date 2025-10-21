< sekcia Slovensko
Používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní upraví nový zákon
Nový zákon vymedzuje viaceré pojmy.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o niektorých administratívnych opatreniach súvisiacich so zhromažďovaním elektronických dôkazov v trestnom konaní. Ten bude upravovať používanie elektronických dôkazov v trestnom konaní. Jeho potreba vyplýva z transpozície európskej smernice.
„Hlavným cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 12. júla 2023, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania určených prevádzkarní a vymenúvania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za legislatívou stojí.
Nový zákon vymedzuje viaceré pojmy. Definuje, kto je to poskytovateľ služieb. Hovorí o jeho oznamovacej povinnosti a potrebe určiť prevádzkareň a právneho zástupcu. Rieši tiež pokuty, ktoré bude môcť príslušný orgán uložiť poskytovateľovi služieb.
„Hlavným cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 12. júla 2023, ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania určených prevádzkarní a vymenúvania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní,“ ozrejmilo ministerstvo spravodlivosti, ktoré za legislatívou stojí.
Nový zákon vymedzuje viaceré pojmy. Definuje, kto je to poskytovateľ služieb. Hovorí o jeho oznamovacej povinnosti a potrebe určiť prevádzkareň a právneho zástupcu. Rieši tiež pokuty, ktoré bude môcť príslušný orgán uložiť poskytovateľovi služieb.