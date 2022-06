Používanie probiotík je potrebné viac regulovať, zhodli sa odborníci

Bratislava 28. júna (TASR) – Probiotiká sa používajú príliš nekontrolovateľne a je potrebné k nim pristupovať ako k antibiotikám. Na aktuálnej konferencii o probiotikách a črevnom mikrobióme IPC v Bratislave na to upozornila profesorka Hania Szajewska z Lekárskej univerzity vo Varšave. V tejto súvislosti pripomenula odporúčania Európskej spoločnosti pre gastroenterológiu, hepatológiu a výživu.



"Táto potreba vzniká najmä preto, že účinky probiotík sú veľmi kmeňovo špecifické, keďže každý kmeň má iné účinky a nemožno ich tak používať nekontrolovateľne bez toho, aby ten, ktorý ich indikuje alebo kupuje nevedel o tom, aké účinky majú," vysvetlil organizátor konferencie Norbert Bomba. V tejto oblasti vidí ešte veľký priestor na vzdelávanie lekárov aj širokej verejnosti.



Pätnásty ročník konferencie sa tiež venuje riešeniu stukovatenej pečene či tomu, ako probiotiká pomáhajú pri úzkostiach a depresiách. "Jednou z hlavných tém konferencie IPC je napríklad aj to, ako fungujú vlastne probiotiká a ako funguje mechanizmus účinkov na to, aby sme dokázali lepšie porozumieť, čo robia v našom tele a tak lepšie pretaviť vedomosti už do konkrétnych produktov," doplnil spoluorganizátor konferencie Martin Haranta.



IPC je najväčšia vedecká konferencia na svete, ktorá sa zameriava na probiotiká, prebiotiká, črevnú mikrobiotu, zdravie a výskum mikrobiómu vo svete. Konferencia sa koná na Slovensku po 11 rokoch a prezentovať na nej budú odborníci z viac ako 50 krajín sveta. Konferencia sa začala v pondelok (27. 6.) a potrvá do 30. júna.