Lévyová: Návrh dofinancovať VšZP považujeme za nespravodlivý

Bratislava 1. októbra (TASR) - Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) SR považuje návrh Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sumou 300 miliónov eur cez zvýšenie základného imania za nespravodlivý. Ako pre TASR uviedla prezidentka asociácie Mária Lévyová, vláda by mala tento návrh prehodnotiť.



"Sme radi, že sa vláda predsa len rozhodla riešiť kritickú finančnú situáciu v našom zdravotníctve. Spôsob, akým k tomu pristúpila, však považujeme za neštandardný a diskriminačný," komentovala Lévyová, pričom však doplnila, že v období pandémie nového koronavírusu tento krok považuje za hazardovanie so zdravím pacientov.



Vláda podľa jej slov v reakcii na výpadky príjmov všetkých troch zdravotných poisťovní zo zdravotných odvodov navrhuje riešenie, ktoré zabezpečí zdravotnú starostlivosť len pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne a diskriminuje takmer 2,2 milióna poistencov súkromných zdravotných poisťovní. Poukázala však na to, že na dofinancovanie VšZP sa poskladajú aj poistenci súkromných poisťovní.



Dodala, že vláda takýmto krokom odignorovala nielen potreby zvyšných dvoch zdravotných poisťovní, ale najmä požiadavky poskytovateľov na dofinancovanie, čím rezignovala na svoje prísľuby smerom k zdravotníkom a pacientom. "Vnímame aktuálnu diskusiu o možnom návrate k unitárnemu systému. Rovnako si však myslíme, že pacient by sa v diskusii o zmene systému poistenia nemal používať ako rukojemník," uzatvorila.



Rokovanie o návrhu dofinancovať VšZP vláda prerušila. Hovoriť o ňom bude ešte na koaličnej rade.