Povedomie o poruchách príjmu potravy chce zvýšiť kampaň

Bratislava 2. júna (TASR) - Povedomie o poruchách príjmu potravy (PPP) chce zvýšiť kampaň. Upozorňuje okrem iného aj na to, že pacienti ochorenie často taja a nie je ľahké ho spozorovať. TASR o tom informovala nezisková organizácia Chuť žiť, ktorá kampaň pripravila pri príležitosti piatkového Svetového dňa PPP. Verejnosť sa môže ku kampani pridať zdieľaním informácií aj finančnou podporou.



"Môže byť náročné spozorovať PPP vo svojom okolí, pretože ľudia toto ochorenie často skrývajú, zatajujú, prípadne sami nevedia, že majú problém - prejedanie napríklad mylne pripisujú slabej vôli," hovorí psychologička Veronika Kolejáková.



Poruchy príjmu potravy zahŕňajú viaceré ochorenia, vrátane mentálnej anorexie, bulímie či diagnózy záchvatového prejedania. Najrizikovejším obdobím pre vznik ochorenia je podľa organizácie detstvo a dospievanie. "Pokiaľ sa však ochorenie nepodchytí včas, ideálne aj s odbornou pomocou, môže pretrvať roky, až do dospelosti. Nedá sa rozpoznať len na základe výzoru ani podľa pohlavia," ozrejmila. Odporúča všímať si tri kategórie symptómov, a to zmeny stravovania, zmeny správania a prežívania a fyzické zmeny.



Uzdravenie je podľa nej možné, no potrebná je komplexná pomoc odborníkov. "V spoločnosti stále panuje nepochopenie tohto ochorenia, najmä vo forme mýtov, ako ‘stačí sa len normálne najesť’. PPP sú komplexné ochorenie, a teda témy výživy, emócií, sebahodnoty, kompenzácií či nádeje k uzdraveniu sa často prelínajú," ozrejmila nutričná špecialistka Tatiana Kyseľová.



K liečbe treba podľa organizácie pristupovať celostne. "Pokrytie nákladov na odbornú pomoc však pre mnohé rodiny predstavuje finančnú záťaž. Preto pri príležitosti Svetového dňa PPP spúšťame kampaň, do ktorej sa môže zapojiť aj verejnosť a pomôcť nám zabezpečiť tím odborníkov desiatim rodinám, ktoré si to nemôžu dovoliť," dodala zakladateľka Chuť žiť Valentína Sedileková.