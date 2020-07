Poverený riaditeľ SND nemá oficiálnu informáciu o predĺžení mandátu

Bratislava 1. júla (TASR) – Dočasne poverený riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Peter Kováč zatiaľ nemá oficiálnu informáciu o predĺžení mandátu dočasného vedenia po 3. júli, keď uplynie súčasné polročné poverenie. "Predpokladám, že mi bude predĺžený mandát do výberu a menovania nového generálneho riaditeľa, je to však len predpoklad, ktorý nemám oficiálne potvrdený," uviedol v stredu pre TASR po prezentácii verejného odpočtu činnosti a hospodárenia SND za rok 2019.



Potvrdil, že Ministerstvo kultúry (MK) SR pripravuje výberové konanie. "Nemám informáciu o termíne vyhlásenia. Predpokladám, že sa uskutoční v jesenných mesiacoch a víťazný kandidát sa postu ujme od začiatku nového roka, také mám zatiaľ avízo," dodal.



K čo najskoršiemu vyhláseniu výberového konania na post šéfa SND vyzvali ministerku kultúry SR Natáliu Milanovú (OĽaNO) na začiatku júna zamestnanci divadla, ktorí navrhli i formu a procesný postup výberu. Vo výzve signatári taktiež požiadali ministerku o zabezpečenie ďalších opatrení, ktoré by viedli k finančnej stabilizácii v nasledujúcich rokoch, rovnako tak k vytvoreniu mechanizmov transparentného riadenia a prevádzky SND. Ministerka v reakcii prisľúbila, že v zmysle platných právnych noriem bude dbať na to, čo zamestnanci SND tlmočili vo verejnej výzve. V prípade voľby generálneho riaditeľa SND plánuje verejnú prezentáciu kandidátov a ich koncepcie pred výberovou komisiou zostavenou z odborníkov.



Nového generálneho riaditeľa SND musí rezort kultúry hľadať po tom, ako sa bývalý riaditeľ Vladimír Antala vzdal na prelome rokov 2019/2020 postu z vážnych rodinných dôvodov. Vtedajšia ministerka kultúry Ľubica Laššáková poverila vedením národnej inštitúcie dočasne šéfa činohry Petra Kováča. Neskôr avizovala, že vyhlásenie výberového konania na nového šéfa SND už nechá na nové vedenie rezortu.