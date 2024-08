Poverený riaditeľ SNG zosobní škody z rozhodnutia o bezplatnom vstupe

Bratislava 9. augusta (TASR) - Dôsledky rozhodnutia predchádzajúceho vedenia Slovenskej národnej galérie (SNG) o bezplatnom vstupe zosobnia konkrétnym zamestnancom. Prostredníctvom komunikačného oddelenia SNG o tom informoval poverený generálny riaditeľ inštitúcie Anton Bittner, ktorý rozhodnutie po svojom nástupe zrušil.



"Toto rozhodnutie bolo nehospodárne a je v rozpore s internými predpismi. Šiestim zamestnancom, ktorí o tom protiprávne rozhodli bude zosobnená škoda," zdôraznil s tým, že SNG hospodári s verejnými zdrojmi a musí rešpektovať základné ekonomické pravidlá.



Bittner po svojom nástupe predstavil zamestnancom svoju víziu ďalšieho rozvoja galérie, reštrukturalizácie a stabilizácie. Za priority označuje finančnú stabilitu, optimalizáciu vnútorných procesov a rozvoj nových činností a aktivít, ktoré zabezpečia ďalšie finančné zdroje pre galériu. "Bude mi cťou spolupracovať s každým, kto má záujem byť prínosom v prospech SNG a má záujem o jej napredovanie," uviedol na úvodnom stretnutí so zamestnancami. V tejto súvislosti potvrdil, že v SNG zostáva pracovať aj bývala generálna riaditeľka Alexandra Kusá ako senior kurátorka.



Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová v stredu (7. 8.) odvolala generálnu riaditeľku SNG Alexandru Kusú, odôvodnila to jej zlyhaniami pri rekonštrukcii galérie i prezentácii slovenskej kultúry prostredníctvom podujatí, zastrešených SNG. Kusá argumentáciu ministerky v plnej miere odmietla. Na stredajšom brífingu ohlásila v rámci protestu voči argumentom ministerky bezplatné vstupné do galérií SNG.



Do ukončenia riadneho výberového konania na nového šéfa SNG dostal od ministerky poverenie viesť galériu krízový manažér Anton Bittner.