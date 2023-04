Povereným rektorom Akadémie Policajného zboru bude M. Marko

Bratislava 30. apríla (TASR) - Poverený výkonom funkcie rektora Akadémie Policajného zboru (APZ) v Bratislave bude od 1. mája Michal Marko. Funkciu bude vykonávať dočasne, a to do vymenovania nového rektora. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra (MV) SR Zuzana Eliášová.



"Súhlasné stanovisko k novému riadiacemu pracovníkovi APZ v Bratislave vyjadril aj Akademický senát APZ v Bratislave," skonštatovala Eliášová. O svojom stanovisku informoval dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca listom.



Bývalú rektorku Akadémie Policajného zboru v Bratislave Luciu Kurilovskú odvolala minulý týždeň prezidentka SR Zuzana Čaputová. Jej odvolanie navrhol Mikulec v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. K udalosti došlo 1. marca v priestoroch streleckého polygónu Akadémie PZ v Bratislave. Študentku so zraneniami previezli do nemocnice. Pedagóga Vladimíra Š. polícia obvinila z trestného činu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti.