Bratislava 28. júna (TASR) - Povinnosť platieb koncesionárskych poplatkov RTVS zaniká automaticky, nie je potrebné posielať žiadosť o zrušenie. V prípade platby bankovým prevodom je potrebné zrušiť trvalý prevodný príkaz. TASR o tom informovala manažérka marketingovej komunikácie RTVS Zuzana Vicelová.



V prípade úhrady realizovanej prostredníctvom SIPO nie je podľa nej potrebné vykonať žiadne kroky. "Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl," spresnila Vicelová. Podotkla, že poplatok za uhradenú ročnú platbu tento rok vrátia v druhom polroku.



"RTVS odporúča platiteľom skontrolovať si svoj prípadný nedoplatok," podotkla. V prípade evidovaného nedoplatku má podľa nej RTVS zákonnú povinnosť zaslať výzvu na úhradu. Upozornila na to, že výzvy na úhradu nedoplatkov budú doručované aj po 30. júni.



Od 1. júla ľudia nebudú platiť koncesionárske poplatky. RTVS bude dostávať štátny príspevok vo výške 0,17 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP). Novelu zákona o zrušení úhrady poplatku RTVS už schválil parlament, čaká ešte na podpis prezidentky.