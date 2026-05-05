Povinnosť poisťovní vyžadovať identifikačné číslo sa má upresniť
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti uvádzať v zúčtovacej dávke pre zdravotné poisťovne (ZP) identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu sa má upresniť. Vymedziť sa majú výnimky, keď toto identifikačné číslo poisťovne nebudú vyžadovať. Vyplýva to z novely zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Ide o novelizáciu z dielne koaličného poslanca Zdenka Svobodu (Hlas-SD).
„Dopĺňa sa kompetencia zdravotnej poisťovne neuhradiť poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak zúčtovacia dávka neobsahuje identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu, ktoré je súčasťou zúčtovacej dávky,“ píše sa v návrhu novely. Nová legislatíva má tiež vytýčiť výnimky, keď by zdravotná poisťovňa v špecifických prípadoch nemusela požadovať identifikačné číslo v zúčtovacej dávke. Výnimkou by bol napríklad novorodenec dočasne identifikovaný rodným číslom matky, osoba zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie, či žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.
Do legislatívy sa zároveň majú doplniť prechodné ustanovenia, ktoré určia jednotlivé typy poskytovateľov a odborné zameranie zariadenia, ktorých povinnosť uvádzať identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke by sa odsúvalo do 31. decembra 2026 alebo 30. júna 2027.
V zákone sa má tiež uvádzať povinnosť Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) zasielať údaje o elektronických zdravotných záznamoch zapísaných do elektronickej zdravotnej knižky zdravotným poisťovniam na účel overenia správnosti údajov v zúčtovacej dávke.
Novelizáciou sa má zároveň zo zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme vypustiť ustanovenie, podľa ktorého sa do elektronickej zdravotnej knižky nezapisujú údaje z klinického skúšania humánnych liekov, klinického skúšania zdravotníckych pomôcok a štúdie výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. Svoboda pripomenul, že klinické skúšanie je považované za biomedicínsky výskum, a tým aj za formu zdravotnej starostlivosti. „Vzhľadom na to je opodstatnené, aby údaje relevantné pre zdravotný stav osoby a pre kontinuitu poskytovania zdravotnej starostlivosti mohli byť súčasťou elektronickej zdravotnej knižky,“ skonštatoval predkladateľ.
