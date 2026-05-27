Povodne za druhý polrok 2025 spôsobili škody za vyše 5,47 milióna eur
Autor TASR
Bratislava/Haniska 6. mája (TASR) - Povodne spôsobili za druhý polrok roka 2025 škody vo výške viac ako 5,47 milióna eur a boli v šiestich krajoch SR. Najviac zasiahnutý bol Prešovský a Košický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Škody na majetku obcí predstavovali 22.106 eur a na majetku štátu vyše 5,45 milióna eur. Najviac boli povodňami postihnuté okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Košice-okolie a Ružomberok, priblížilo ministerstvo životného prostredia.
Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložili výdavky vo výške viac ako 1,5 milióna eur. Na povodňové záchranné práce šlo vyše 1,23 milióna eur. „Do celkových výdavkov boli zahrnuté výdavky povodňových zabezpečovacích prác a výdavky povodňových záchranných prác v nadväznosti na povodne z druhého polroka 2024. Išlo o verifikované výdavky v Bratislavskom kraji, a to na povodňové zabezpečovacie práce v sume 197.789 eur a na povodňové záchranné práce v sume 1.018.771 eur,“ uviedol rezort.
V druhom polroku 2025 sa povodňové situácie vyskytovali pravidelne každý mesiac, pričom najkritickejším obdobím sa podľa rezortu stal november so 14 dňami výskytu stupňa povodňovej aktivity. „Dominovali najmä lokálne prívalové povodne spôsobené intenzívnymi búrkami, ktoré zasiahli obce v povodiach Hornádu, Bodrogu či Hrona, často mimo hlavnej monitorovacej siete,“ dodal.
