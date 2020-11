Povodne za prvý polrok spôsobili v SR škody za takmer 1,7 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 22. novembra (TASR) - Povodne na Slovensku v prvom polroku 2020 spôsobili škody vo výške takmer 1,7 milióna eur. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území SR. Do medzirezortného pripomienkového konania ju predložili ministerstvo životného prostredia a vnútra.Od januára do júna boli povodňami najviac postihnuté okresy Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Dunajská Streda, Čadca, Prievidza, Ilava, obce Betlanovce, Podolínec, Vrakúň, Mlynky, Raková, Valaská Belá a mesto Nová Dubnica.Škody na majetku fyzických osôb boli vo výške 11.158 eur, na majetku právnických osôb a podnikateľov za 52.348 eur. Na majetku obcí vznikli škody za 96.829 eur a na majetku štátu za 1,5 milióna eur, vyplýva z materiálu.Výdavky na vykonanie povodňových zabezpečovacích prác boli vo výške viac ako 2,8 milióna eur. Na vykonávanie povodňových záchranných prác boli vynaložené financie vo výške 126.714 eur.uvádza envirorezort v materiáli.Správa poukazuje aj na nedostatky ochrany pred povodňami. Ide o nepostačujúcu údržbu vodných tokov či brehových porastov, poruchy špeciálnej techniky a zariadení. Zistené bolo aj narušenie koruny ochrannej hrádze toku a nepostačujúca, znefunkčnená či chýbajúca sieť rigolov, priekop, priepustov a dažďovej kanalizácie. V mnohých prípadoch nebolo ani dodržané ustanovenie, ktoré predpisuje správcovi poľnohospodárskych pozemkov zachovať podmienky na výskyt vôd.Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásili 104-krát a druhý stupeň 141-krát. Starostovia obcí vyhlásili mimoriadnu situáciu z dôvodu výskytu povodní v piatich oblastiach. Na území Slovenska boli vyhlásené stupne povodňovej aktivity v 131 oblastiach.