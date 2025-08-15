< sekcia Slovensko
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 176 umelých kúpalísk
Prekročenie limitných hodnôt zistili laboratórne testy aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce a štrkovisku Čaňa.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Povolenie na prevádzku malo na konci 33. kalendárneho týždňa 176 umelých kúpalísk a 513 bazénov. V prevádzke bolo aj desať prírodných kúpalísk. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) okrem toho zaznamenal vyhovujúcu kvalitu vody aj na ďalších 74 vodných plochách. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie ÚVZ.
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, mŕtve rameno Váhu pri Komárne, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá). Upozornili, že kúpanie na týchto miestach môže predstavovať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny - napríklad deti, alergikov, osoby s oslabeným imunitným systémom či tehotné ženy.
„Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ uviedol úrad.
Zníženú priehľadnosť vody zistili hygienici na vodnej nádrži Duchonka a v Nitrianskom Rudne. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil ÚVZ.
Úrad zároveň upozornil, že na lokalitách Ružín, Veľká Domaša (Valkov a Tíšava) či Zelená voda - Kurinec je voda vhodná na kúpanie. Má však mierne zhoršené vlastnosti, „a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias“. Ako ÚVZ dodal, na týchto lokalitách je naďalej kúpanie umožnené, no so zvýšenou opatrnosťou.
