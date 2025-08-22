< sekcia Slovensko
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 173 umelých kúpalísk
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá).
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Povolenie na prevádzku malo na konci 34. kalendárneho týždňa 173 umelých kúpalísk a 514 bazénov. V prevádzke bolo aj 11 prírodných kúpalísk. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) okrem toho zaznamenal vyhovujúcu kvalitu vody aj na ďalších 77 vodných plochách. TASR o tom v piatok informoval odbor komunikácie ÚVZ.
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero, Delňa a Veľká Domaša (Dobrá). Upozornili, že kúpanie na týchto miestach môže predstavovať zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom.
Prekročenie limitných hodnôt zistili laboratórne testy aj na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže, na vodnej nádrži Lipovina - Bátovce, vodnej nádrži Duchonka a štrkovisku Čaňa. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ uviedol úrad.
Na lokalitách Ružín, Veľká Domaša (Valkov, Tíšava) a Zelená voda - Kurinec Rimavská Sobota je voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias. „Na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ ozrejmil ÚVZ.
Pri kontrole kvality vody v júni 2025 na lokalite vodná nádrž Stará Myjava boli vo vzorkách zistené cerkárie rodu Trichobilharzia, ktoré sú známe ako pôvodcovia cerkáriovej dermatitídy. Z uvedeného dôvodu kúpanie vo vodnej nádrži Stará Myjava ÚVZ neodporúča.
