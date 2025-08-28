< sekcia Slovensko
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 165 umelých kúpalísk
V prevádzke bolo aj 11 prírodných kúpalísk.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Povolenie na prevádzku malo na konci 35. kalendárneho týždňa 165 umelých kúpalísk a 497 bazénov. V prevádzke bolo aj 11 prírodných kúpalísk. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Delňa, Vinianske jazero a vodná nádrž Lipovina – Bátovce. Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov zaznamenané na Plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, vodnom diele Duchonka a štrkovisku Čaňa. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.
Na lokalitách Ružín, Veľká Domaša, Tíšava, Nová Kelča, Zelená voda – Kurinec Rimavská Sobota a Vodná nádrž Haláčovce je voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami. „Na týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ vysvetlil ÚVZ.
