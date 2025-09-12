Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 62 umelých kúpalísk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero a vodná nádrž Lipovina-Bátovce.

Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Povolenie na prevádzku malo na konci 37. kalendárneho týždňa 62 umelých kúpalísk a 202 bazénov. V prevádzke boli aj tri prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Zhoršená kvalita vody je podľa hygienikov v lokalitách Vinianske jazero a vodná nádrž Lipovina-Bátovce. Na základe ostatných laboratórnych výsledkov bolo prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov zaznamenané na plážovom kúpalisku Jazero v Košiciach, rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín-Stráže, vodnom diele Duchonka a štrkovisku Čaňa. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie - kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre kúpajúcich sa,“ upozornil úrad.

Na lokalitách Ružín, Veľká Domaša, Zelená voda - Kurinec, Kunovská priehrada Sobotište, Nitrianske Rudno a vodná nádrž Haláčovce je tak ako v minulom týždni voda vhodná na kúpanie s mierne zhoršenými vlastnosťami, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu. „V týchto lokalitách je naďalej umožnené rekreačné kúpanie, avšak so zvýšenou opatrnosťou,“ vysvetlil ÚVZ.
