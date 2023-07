Povolili výnimku na jazdu nákladných áut v autoškolách počas víkendov

Bratislava 12. júla (TASR) - Polícia povolila výnimku na jazdu nákladných výcvikových vozidiel autoškôl počas víkendov a sviatkov. Výnimka platí od 13. júla do 30. októbra 2023. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.



"Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku, ktoré sa používajú ako výcvikové vozidlá autoškoly pri vykonávaní výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie vodičských skupín 'C' a 'CE'," uviedla polícia.



Upozornila pritom, že povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta, ktorý v prípade potreby môže zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.