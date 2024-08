Lumiére pod paľbou rozšíri povedomie o povstaleckej filmovej tvorbe

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenské národné povstanie je kľúčovou témou v dejinách slovenskej kinematografie. Ukáže to štvormesačný cyklus, ktorý pri príležitosti 80. výročia SNP pripravilo bratislavské Kino Lumiére. Kino Slovenského filmového ústavu (SFÚ) uvedie menej známe alebo zabudnuté filmy o Povstaní a odboji. Prehliadku nazvanú Lumiére pod paľbou otvorí 29. augusta dráma V hodine dvanástej (1958). Do konca roka sa uskutoční 17 projekcií hraných aj dokumentárnych, dlhometrážnych i krátkych filmov.



"Slovenský filmový ústav spravuje vo svojom filmovom archíve množstvo hraných, dokumentárnych, historických či spravodajských filmov, ktoré filmové štúdiá na Kolibe pravidelne produkovali pri príležitosti výročných osláv SNP," hovorí Martin Kaňuch, koordinátor prehliadky s tým, že pri okrúhlom výročí sa v prvom pláne vždy ponúka možnosť uviesť tie najznámejšie, najreprezentatívnejšie diela. "My sme sa však rozhodli vyhnúť tejto ľahšej ceste a pripravili sme kolekciu menej známych titulov, príkladne propagandisticky vyhranených alebo neprávom zabudnutých. Cieľom bolo rozšírenie povedomia o povstaleckej filmovej tvorbe, snaha uvidieť dané diela bez predsudkov a zažitého negatívneho predporozumenia," dodal.



Profil prehliadky je podľa neho pestrý, tvoria ho vzácne diela z obdobia Slovenského štátu, ktoré sa z filmovej kópie zahrajú po veľmi dlhej dobe. Diváci uvidia hrané filmy známych tvorcov zo 70. rokov i vybrané dokumentárne svedectvá od 60. rokov po súčasnosť. "V povstaleckej slovenskej kinematografii, a to napriek predchádzajúcej zvýšenej politickej pozornosti, možno vidieť dve tvorivé línie, občas i hybridné. Jednu viac či menej oficiálnu, oslavnú, zjednodušujúcu, propagandistickú, druhú polemickú, úvahovejšiu, historicky ukotvenejšiu, ktorá sa v rámci možností snaží vojsť do rozvírených spoločenských dejov a človeka uprostred nich," charakterizuje výber filmov v prehliadke filmová historička a publicistka Eva Vženteková, autorka celého projektu a dramaturgička cyklu Lumiére pod paľbou.



Začne sa vo štvrtok 29. augusta o 18.00 h. Prehliadka bude pokračovať do 19. decembra, premietania sú naplánované spravidla každý týždeň vo štvrtok o 18.20 h.