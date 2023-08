Pozemky na obnovu staníc záchraniek by mohli byť do konca septembra

Bratislava 12. augusta (TASR) - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR by mohlo vybaviť vyrovnanie vlastníckych vzťahov k pozemkom na výstavbu a obnovu staníc ZZS do konca septembra. Očakáva sa, že termín splní. Vyplýva to z informácie o realizácii krízových opatrení v súvislosti s projektmi plánu obnovy, ktoré ministerstvu zdravotníctva nariadila vláda.



Na projekt bude potrebné vybaviť kúpu alebo prenájom minimálne 55 pozemkov. K 12. júlu ich bolo podľa rezortu potvrdených 49. "Pri 34 sa momentálne finalizujú zmluvy o prenájme, poprípade o prevode správy," dodalo ministerstvo. OS ZZS zároveň priebežne pripravuje zásobník pozemkov.



Verejné obstarávanie na zhotoviteľa výstavby, respektíve rekonštrukcie staníc zatiaľ mešká. OS ZSS ho malo podľa harmonogramu vyhlásiť v piatok (11. 8.). Podpis rámcovej zmluvy so zhotoviteľom všetkých bodov ZZS je naplánovaný na 7. decembra.



Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Problematike sa má venovať OS ZZS SR, ktoré bude napríklad určovať, kde nové stanice vzniknú. Prostriedky mu bude Ministerstvo zdravotníctva SR poskytovať postupne.