Pozemky v národných parkoch by mali patriť štátu, tvrdí Ján Budaj

Bratislava 26. mája (TASR) – Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby boli pozemky vo všetkých národných parkoch na Slovensku v štátnom vlastníctve. Slovenské národné parky sú stále v provizórnom stave, nemajú žiadnu právnu subjektivitu, uviedol Budaj v rozhovore pre TASR.



V prvom kroku sa Budaj zameria na odkúpenie alebo zámenu pozemkov, ktorý má byť v bezzásahovej zóne s piatym stupňom ochrany. Chce tak urobiť v čo najkratšej dobe. Ďalej chce postupne odkúpiť územia s tretím a štvrtým stupňom ochrany. V utorok na tlačovej konferencii dodal, že sumu za odkúpenie pozemkov je ťažké odhadnúť, keďže v niektorých národných parkoch je viac pozemkov v súkromnom vlastníctve, v ďalšom menej. "Je to vecou rokovania," podotkol minister.



"Chceme, aby všetky pozemky v národných parkoch patrili pod štát, okrem súkromných budov a ciest, ktoré patria napríklad vyšším územným celkom," poznamenal šéf envirorezortu s tým, že príkladom mu je Česko, kde to už dosiahli. Pripomína, že v žiadnom prípade nepôjde o poštátnenie či znárodnenie pozemkov.



Minister približuje, že v národných parkoch sú často územia, ktoré spadajú pod správu štátnych lesov. "Oni tam ako keby hrajú svoju politiku. Vyskytujú sa tu potom všetky notoricky známe konflikty, kde na jednej strane stoja lesníci, na druhej ochranári. Les, o ktorý by malo ísť jedným aj druhým, sa akosi stráca," povedal Budaj. Ťažba dreva sa za poslednú dekádu zdvojnásobila. "Je to už za hranicou únosnosti," podotkol.







Spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) chcú presunúť lesy pod envirorezort. Na tento účel bola zriadená aj komisia, ktorá bude pripravovať potrebné kroky na presun. V komisii sú zatiaľ traja odborníci z ministerstva životného prostredia a traja z pôdohospodárstva.



"Obidva rezorty spadajú pod kolegov, ktorí si rozumejú a majú podporu OĽaNO. Ak by boli v koalícii pochybnosti o účelnosti tohto kroku, tak verím, že ich vyvrátime," dodal Budaj. Dodáva, že je jeho povinnosťou, aby boli v celom procese víťazmi lesy a nie, aby prevládli súkromné či rezortné záujmy.