Pozemky v zastavanej časti obcí by mohli prejsť do ich vlastníctva

Bratislava 18. apríla (TASR) - Do vlastníctva obcí by mohli z majetku štátu prejsť pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF), ktoré sa nachádzajú v zastavanom území príslušnej obce. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Samotný proces odovzdania pozemkov do vlastníctva obce by mal v zmysle novely prebiehať na základe spísaného protokolu medzi správcom majetku štátu s príslušnou obcou. Protokol by sa mal spísať najneskôr do troch mesiacov odo dňa prechodu. Obce by mali byť zároveň povinné do šiestich mesiacov od nadobudnutia pozemku podať na katastrálnom odbore príslušného okresného úradu návrh na zápis vlastníckeho práva.



Predkladatelia novelu odôvodňujú dlhoročnou snahou miestnej územnej samosprávy vyrovnať vlastnícke vzťahy k pozemkom v zastavanom území obcí. Súčasnú legislatívu považujú za administratíve zložitú, časovo zdĺhavú a právne nenárokovateľnú. Novelizácia by mohla podľa nich zjednodušiť celý proces usporiadania vlastných vzťahov k takýmto pozemkom.



"Prax zo samosprávy obcí nepochybne dokazuje, že práve tento stav neumožňuje obciam realizovať modernizáciu či rekonštrukciu majetku obcí, ktorý sa nachádza na týchto pozemkoch vo vlastníctve štátu. Zároveň súčasný správca týchto pozemkov, SPF, reálne nevykonáva ani nezabezpečuje ich správu a údržbu, keďže to ani nie je možné z jeho strany účinne zabezpečiť," poznamenali predkladatelia novely.