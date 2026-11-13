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Požiadavky na kvalifikačné predpoklady zamestnancov v školstve upravia
Rezort školstva navrhuje účinnosť vyhlášky od 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR chce upraviť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Cieľom je tiež upraviť postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách pedagogických zamestnancov a kategóriách odborných zamestnancov. Súčasťou návrhu vyhlášky je 19 príloh.
Zmenou v porovnaní s doterajšou vyhláškou ministerstva školstva je vytvorenie novej prílohy. „Tá ustanovuje kvalifikačné predpoklady kategórie pedagogického zamestnanca kandidáta a úpravu prílohy kategórie učiteľ v súvislosti s rozdelením podkategórie učiteľ strednej školy na dve podkategórie - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
Zároveň je cieľom vyhlášky sprehľadniť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách týchto zamestnancov v školstve.
Rezort školstva navrhuje účinnosť vyhlášky od 1. januára 2027.
Cieľom je tiež upraviť postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách pedagogických zamestnancov a kategóriách odborných zamestnancov. Súčasťou návrhu vyhlášky je 19 príloh.
Zmenou v porovnaní s doterajšou vyhláškou ministerstva školstva je vytvorenie novej prílohy. „Tá ustanovuje kvalifikačné predpoklady kategórie pedagogického zamestnanca kandidáta a úpravu prílohy kategórie učiteľ v súvislosti s rozdelením podkategórie učiteľ strednej školy na dve podkategórie - učiteľ všeobecného vzdelávania v strednej škole a učiteľ odborného vzdelávania a prípravy v strednej škole,“ uvádza sa v predloženom materiáli.
Zároveň je cieľom vyhlášky sprehľadniť požiadavky na kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov a postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v jednotlivých kategóriách a podkategóriách týchto zamestnancov v školstve.
Rezort školstva navrhuje účinnosť vyhlášky od 1. januára 2027.