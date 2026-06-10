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POŽIAR V BUDOVE GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SR: Zasahovalo 12 hasičov

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Na snímke budova, v ktorej sídli Generálna prokuratúra SR na Štúrovej ulici v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na mieste zasahovali štyri kusy hasičskej techniky a dvanásť príslušníkov.

Autor TASR
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Bratislava 10. júna (TASR) - Hasiči v stredu zasahovali pri požiari v budove Generálnej prokuratúry SR na Štúrovej ulici v Bratislave. Pre TASR to potvrdili z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Na prípad upozornili noviny.sk.

Podľa TV Joj išlo o požiar na druhom nadzemnom podlaží. Požiar bol pred príchodom hasičskej jednotky lokalizovaný a jednotka následne pracovala na jeho likvidácii pomocou hasiacich prostriedkov. Na mieste zasahovali štyri kusy hasičskej techniky a dvanásť príslušníkov. Požiar sa mal rozšíriť z varnej kanvice. Pri incidente sa nikto nezranil, išlo o menší požiar.
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