Požiar v obci Lomnička zasiahol dva príbytky, k zraneniam nedošlo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar je už uhasený, o strechu nad hlavou však prišlo 19 ľudí, v obci vyhlásili mimoriadnu situáciu.

Lomnička 25. októbra (TASR) - Požiar zasiahol v sobotu dopoludnia dva príbytky v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa. Požiar je už uhasený, o strechu nad hlavou však prišlo asi 19 ľudí, v obci vyhlásili mimoriadnu situáciu. Pre TASR to uviedla starostka Mária Oračková. Podľa hasičov nedošlo k zraneniam.

Týka sa to dvoch príbytkov a okolo 19 ľudí, je to už neobývateľné, čiže máme vyhlásenú mimoriadnu situáciu,“ uviedla starostka. Zvolaný krízový štáb podľa starostky rozhodne o ďalšom postupe vrátane prípadného zabezpečenia núdzového útočiska pre postihnutých obyvateľov, ktorí nebudú mať kam ísť.

Hasiči dostali hlásenie o požiari chatrče pri murovanej stavbe v Lomničke o 10.34 h. Na mieste zasahovali profesionálni hasiči s tromi cisternami a dobrovoľnými hasičmi z okolia. „Dôležité je, že tam nie je nikto zranený,“ uviedol pre TASR operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Príčinu vzniku požiaru zisťujú. „Možno tam vybuchla nejaká plynová bomba, ale zatiaľ to ešte nevieme naisto. Hasiči to zisťujú a dajú nám vidieť,“ povedala Oračková.

K požiaru, ktorý v Lomničke pripravil o strechu nad hlavou 26 dospelých a 24 detí, došlo tento rok i vo februári. Postihnutým obyvateľom poskytla obec dočasné útočisko v kultúrnom dome.
