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Požiare aj nehody. Hasiči zasahovali minulý týždeň 1026-krát

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Hasiči zasahovali pri 399 požiaroch.

Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Za uplynulý týždeň zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) spolu 1026-krát. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali pri 399 požiaroch. Najviac ich bolo v Košickom kraji, a to 83. Riešili aj 174 dopravných nehôd, z toho 32 v Žilinskom kraji. Zasahovali taktiež v súvislosti s nebezpečnými látkami, a to v 25 prípadoch. Najviac, deväť, ich bolo v Žilinskom kraji.

Hasiči poskytli 428-krát technickú pomoc. V 90 prípadoch bola potrebná v Trnavskom kraji.


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