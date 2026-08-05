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POŽIARE: Hasiči evidujú zvýšený počet, hrozia i ďalšie
Požiare počas vysokých horúčav a dlhodobého sucha sú podľa hovorkyne spravidla rizikovejšie
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 5. augusta (TASR) - V období dlhodobo vysokých teplôt a sucha evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Ide najmä o požiare trávnatých porastov, polí, lesných porastov, strnísk, skládok odpadu či iných otvorených plôch. Horúce a suché počasie vytvára podmienky, pri ktorých sa oheň šíri rýchlejšie a zasahuje väčšie plochy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Zuzana Geguššová.
„Takéto požiare sme evidovali počas celého júla na viacerých miestach Slovenska a pokračujú aj začiatkom augusta. Ak by sme mali uvádzať presný počet udalostí, dátumy a lokality, išlo by o stovky jednotlivých zásahov, pri ktorých hasiči zasahovali naprieč viacerými krajmi,“ priblížila Geguššová.
Požiare počas vysokých horúčav a dlhodobého sucha sú podľa hovorkyne spravidla rizikovejšie. Vysušená vegetácia, tráva, lesný porast či poľnohospodárske plochy sa vznietia oveľa ľahšie a oheň sa v takýchto podmienkach šíri podstatne rýchlejšie. Vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a vietor môžu výrazne skomplikovať zásah hasičov a zvýšiť riziko rozšírenia požiaru na veľké územie alebo na objekty v jeho blízkosti.
Zároveň platí, že aj zdanlivo malý zdroj zapálenia, napríklad odhodený ohorok cigarety, manipulácia s otvoreným ohňom, iskra z techniky či vypaľovanie suchého porastu, môže za týchto podmienok spôsobiť rozsiahly požiar.
Verejnosti hasiči odporúčajú, aby sa počas obdobia extrémnych horúčav a sucha správala mimoriadne zodpovedne. V prírode a v jej blízkosti by ľudia nemali zakladať oheň, grilovať mimo vyhradených miest, spaľovať odpad ani odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Rovnako dôležité je rešpektovať vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas ktorého platia zákonné obmedzenia činností, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru.
„Ak občania spozorujú požiar, odporúčame ho čo najskôr nahlásiť na tiesňovú linku 150 alebo 112. Pri požiaroch v prírodnom prostredí rozhodujú prvé minúty a včasné oznámenie môže výrazne znížiť rozsah škôd aj riziko ohrozenia ľudí,“ dodala Geguššová.
Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na väčšine Slovenska
Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k strede na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre viaceré okresy na východe Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
Na východnom Slovensku platí riziko v okresoch Rožňava, Košice, Trebišov, Sabinov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.
„Takéto požiare sme evidovali počas celého júla na viacerých miestach Slovenska a pokračujú aj začiatkom augusta. Ak by sme mali uvádzať presný počet udalostí, dátumy a lokality, išlo by o stovky jednotlivých zásahov, pri ktorých hasiči zasahovali naprieč viacerými krajmi,“ priblížila Geguššová.
Požiare počas vysokých horúčav a dlhodobého sucha sú podľa hovorkyne spravidla rizikovejšie. Vysušená vegetácia, tráva, lesný porast či poľnohospodárske plochy sa vznietia oveľa ľahšie a oheň sa v takýchto podmienkach šíri podstatne rýchlejšie. Vysoké teploty, nízka vlhkosť vzduchu a vietor môžu výrazne skomplikovať zásah hasičov a zvýšiť riziko rozšírenia požiaru na veľké územie alebo na objekty v jeho blízkosti.
Zároveň platí, že aj zdanlivo malý zdroj zapálenia, napríklad odhodený ohorok cigarety, manipulácia s otvoreným ohňom, iskra z techniky či vypaľovanie suchého porastu, môže za týchto podmienok spôsobiť rozsiahly požiar.
Verejnosti hasiči odporúčajú, aby sa počas obdobia extrémnych horúčav a sucha správala mimoriadne zodpovedne. V prírode a v jej blízkosti by ľudia nemali zakladať oheň, grilovať mimo vyhradených miest, spaľovať odpad ani odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Rovnako dôležité je rešpektovať vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas ktorého platia zákonné obmedzenia činností, ktoré by mohli viesť k vzniku požiaru.
„Ak občania spozorujú požiar, odporúčame ho čo najskôr nahlásiť na tiesňovú linku 150 alebo 112. Pri požiaroch v prírodnom prostredí rozhodujú prvé minúty a včasné oznámenie môže výrazne znížiť rozsah škôd aj riziko ohrozenia ľudí,“ dodala Geguššová.
Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči na väčšine Slovenska
Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili hasiči k strede na celom západnom a strednom Slovensku, s výnimkou okresu Námestovo. Zvýšené riziko platí aj pre viaceré okresy na východe Slovenska. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na webe Ministerstva vnútra SR.
Na východnom Slovensku platí riziko v okresoch Rožňava, Košice, Trebišov, Sabinov, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce a Snina.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Zakazuje sa najmä používať otvorený plameň, vypaľovať trávu, porasty bylín, kríkov a stromov či zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Zakázané je zakladať oheň v lesoch a ich ochrannom pásme, spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve, ako aj odhadzovať ohorky cigariet.