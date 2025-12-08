< sekcia Slovensko
Požiare i nehody: Hasiči zasahovali počas uplynulého týždňa 475-krát
Zasahovali pri 150 požiaroch, 27 z toho v Košickom kraji.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali počas uplynulého týždňa 475-krát. Najviac poskytovali technickú pomoc, a to 56-krát. V Žilinskom kraji to bolo 30-krát. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Zasahovali aj pri 150 požiaroch, 27 z toho v Košickom kraji. Mali tiež 146 výjazdov k dopravným nehodám, 28 z toho v Žilinskom kraji. Pri nebezpečných látkach pomáhali 23-krát, 13 výjazdov mali v Žilinskom kraji.
