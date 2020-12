ÚVZ: Pozitívni môžu ísť za určitých podmienok na nákup a pohreb

Bratislava 22. decembra (TASR) - Osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 môže po novom opustiť domácu izoláciu aj s cieľom nákupu na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak si ho nevie zabezpečiť prostredníctvom niekoho iného. Musí mať respirátor FFP2 a dodržiavať hygienu rúk. S pozitívnym výsledkom testu, no bez klinických príznakov sa možno zúčastniť aj na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Podmienkou je okrem respirátora FFP2 a hygieny rúk aj dodržiavanie aspoň dvojmetrového odstupu od ostatných. Od utorka sa zavádza tiež samotrasovanie. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



O pozitívnom výsledku testu má nakazený sám informovať ľudí, s ktorými bol v posledných dvoch dňoch v úzkom kontakte. Ich následná domáca izolácia začne odo dňa oznámenia a počítať sa bude od dátumu posledného kontaktu s pozitívnou osobou. "Nemusia tak čakať, kým sa im pri epidemiologickom vyšetrovaní ozve regionálny úrad. Ak nebudú mať príznaky ochorenia, PCR test nie je nutný, izolácia skončí uplynutím desiateho dňa od posledného kontaktu s pozitívnou osobou," vysvetlila hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



O PCR test však možno stále požiadať, doplnila Račková. Vykoná sa najskôr na piaty deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Karanténa v tom prípade skončí doručením negatívneho výsledku testu. Nebude teda potrebné čakať na uplynutie desaťdňovej lehoty.



Nová vyhláška ÚVZ SR upravujúca podmienky domácej izolácie má za cieľ znížiť administratívnu záťaž regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Po novom nebudú musieť vydávať zápisnicu z epidemiologického vyšetrovania. Obsahuje ustanovenia, ktoré boli doteraz v usmernení hlavného hygienika SR. Oproti poslednej aktualizácii sa navyše niektoré pravidlá zmenili, keďže si to vyžiadala aplikačná prax.