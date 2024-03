Poznáme Európsky strom roka. Slovenský dub tento rok šťastie nemal

Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Tohtoročný titul Európsky strom roka mieri do Poľska. V súťaži výnimočných stromov v Európe ho získal buk z regiónu Niemcza. Na druhom mieste skončil buk z Bayeux v Normandii vo Francúzsku a čestné tretie miesto patrí tisícročnému olivovníku z Lurasu v talianskej Sardínii. Reprezentant Slovenska, Pálffyovský dub spomienok z Malaciek, skončil na 14. priečke. TASR o tom vo štvrtok informovala Martina Hromadová z banskobystrickej nadácie Ekopolis.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v stredu (20. 3.) v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. V amfiteátri Yehudi Menuhin potrvá do konca týždňa aj výstava všetkých tohtoročných finalistov európskeho finále.



"Hoci prvé i druhé zverejnené výsledky počas hlasovania ukazovali na buk lesný z Francúzska ako na víťaza, s titulom Európsky strom roka nakoniec odchádza poľský buk. Slovenský reprezentant tento rok nemal toľko šťastia a skončil na predposlednom mieste s viac ako 5000 hlasmi," poznamenala Hromadová. Celkovo sa do hlasovania počas februára zapojilo 174.223 milovníkov stromov naprieč celou Európou.



Podľa Kamila Ftáčnika z Mestského úradu Malacky bez ohľadu na obsadenie dostal Pálffyovský dub spomienok jedinečnú možnosť rozpovedať svoj príbeh aj v ostatných krajinách Európy, a to je fantastické. "Do pozornosti sa tak dostal nielen strom, ale i mesto Malacky a s nimi nádherný Zámocký park. Pálffyovský dub sa aj naďalej hrdí titulom Strom roka 2023, vďaka čomu už dostal plnohodnotné odborné ošetrenie, a tento rok pribudne aj ekobariéra v jeho okolí," dodal Ftáčnik.