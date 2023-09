Poznáme farbu roka 2024 a prezradíme, ako ju vhodne kombinovať

Limitless sa v interiéri aj exteriéri dobre kombinuje s inými farbami. Foto: Primalex

Limitless pre exteriér aj interiér vám natónujú v predajniach Dom farieb. Foto: Primalex

Bratislava 8. septembra ( OTS) - Farbou roka 2024 v interiérovom dizajne je trendová pastelová Limitless, ktorá vytvorí dokonale hrejivú atmosféru.hovorí, ktorá zastupuje obľúbené značky exteriérových aj interiérových náterov a farieb. Farbou roka 2024, ktorú vyhlásila táto spoločnosť, sa preto stala pastelová Limitless Moderná neutrálna farba Limitless sa dobre kombinuje s inými pastelovými aj výraznejšími odtieňmi. Ako naznačuje jej názov, nahrádza chladné modré a zelené tóny obľúbené v posledných rokoch, ktoré boli inšpirované prírodou., ako sú tónované biele, jemné pastelové a zemité farby, tóny vzácnych kameňov či kvetinové odtiene. Hodí sa tiež k obľúbeným čiernym a mosadzným kovom, ako aj strieborným a bronzovým povrchom.dodáva A. Benko z PPG, ktorá odtieň Limitless (PPG1091-3) uvedie aj vo v produktoch svojich značiek Balakryl a Primalex. Vďaka svojej jemnosti možno farbu roka 2024 použiť vo všetkých priestoroch, ktoré potrebujú osviežiť.V interiéri sa hodí na všetky štyri steny, ale aj akcentové steny, obloženia, dvere a skrine. Nemusíte sa báť vymaľovať ňou ani strop alebo ju použiť na dekoratívne maľby. Vynikne tiež na fasáde domu, vchodových dverách či okenných rámoch. Táto farba sa dokonale hodí aj k dreveným povrchom a iným prírodným materiálom, preto ňou môžete doladiť váš interiér, aj keď nechcete meniť väčšie plochy. Medovo pohodový pocit dotvoríte využitím vankúšov, diek, kobercov a váz, či iných dekoračných predmetov v tejto farbe. Ak by ste si chceli zútulniť svoj domov farbou roka 2024, do odtieňa Limitless možno tónovať nielen fasádne a interiérové nátery Primalex , no tiež krycie farby Balakryl , stačí len navštíviť predajne Dom farieb a poradiť sa s odborníkmi. Radi vám pomôžu vytvoriť dokonale harmonickú atmosféru vášho domova.