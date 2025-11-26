< sekcia Slovensko
POZOR, BUDE SA ŠMÝKAŤ: Vo viacerých častiach varujú pred poľadovicou
V niektorých častiach Slovenska sú naďalej v platnosti hydrologické výstrahy všetkých stupňov.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Vo viacerých častiach Slovenska sa môže od stredy do štvrtka (27. 11.) vyskytnúť poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 17.00 h.
Výstrahu pred poľadovicou vydal pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trenčianskeho kraja a pre okresy Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
V niektorých častiach Slovenska sú naďalej v platnosti hydrologické výstrahy všetkých stupňov. Pre Zvolen platí tretí stupeň povodňovej aktivity.
