POZOR: Cez víkend hrozia horúčavy, teplo bude najmä na juhu

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na horúčavy. Na sobotu vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Platia pre väčšinu Slovenska, a to od 12.00 h do 17.00 h.



Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami platí v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. V týchto okresoch sa podľa meteorológov ojedinele očakáva dosiahnutie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia.



V Bratislavskom kraji, väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja platí výstraha prvého stupňa. Rovnako platí pre niektoré okresy v Prešovskom kraji, a to pre Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. Teplota vzduchu môže v týchto oblastiach dosiahnuť 33 stupňov Celzia.



Horúčavy by mali pokračovať aj v nedeľu (9. 8.).