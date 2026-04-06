Pondelok 6. apríl 2026Meniny má Irena
POZOR, LAVÍNA: V Tatrách platí v polohách nad 1800 m n. m. výstraha

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Milan Kapusta

Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 6. apríla (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách je v pondelok v polohách nad 1800 metrov nad morom (m n. m.) vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách je vyhlásené nad pásmom lesa len malé lavínové nebezpečenstvo. Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh z posledného sneženia. Napadlo ho ešte v minulom týždni viac ako 30 centimetrov, hlavne na severnej strane Tatier. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Lavínovú situáciu skomplikoval vietor, ktorý vytvoril nebezpečné snehové dosky a vankúše. „Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Na južných svahoch je po teplom počasí a následnom ochladení situácia stabilná. Ochladenie bude pokračovať, preto mokrý sneh ešte viac zmrzne a stuhne,“ upozornilo SLP.

Na slnečných svahoch sa sneh premočil a následne zamrzol, čo situáciu stabilizovalo. Suchý sneh sa dá nájsť už iba vo vysokých polohách na tienistých a severných svahoch. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1300 až 1500 m n. m. v závislosti od orientácie.

Vo Fatrách za poslednú periódu sneženia napadlo do 20 centimetrov nového snehu, ktorý vplyvom oteplenia zvlhol. Postupne s ochladením bude tuhnúť a mrznúť. Na viacerých miestach sa už nový sneh úplne roztopil. „Uvoľnenie lavíny je v najvyšších polohách Fatier možné len na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je možný zosuv iba malých spontánnych mokrých lavín,“ dodalo stredisko.
.

