POZOR, LAVÍNY: V prípade uvoľnenia dosiahnu stredné až veľké rozmery
Liptovský Hrádok 1. marca (TASR) - V prípade uvoľnenia lavíny hrozia lavíny aj stredných až veľkých rozmerov, a to aj samovoľné. Vo Vysokých a v Západných Tatrách a západnej časti Nízkych Tatier platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier platí nad pásmom lesa takisto mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Za poslednú periódu sneženia pribudlo až 30 centimetrov nového snehu, ktorý bol silným vetrom previevaný hlavne na juhovýchodné svahy. „Oteplenie a inverzia, ktorá pretrváva od štvrtka (26. 2.), spôsobili významnú lavínovú aktivitu. Vplyvom oteplenia posledného dňa a nočného zmrznutia sa na lavíny náchylná situácia mierne stabilizovala. Hlavný problém bude mokrý sneh na južných expozíciách, hlavne na strmých slnečných svahoch,“ upozornilo SLP s tým, že táto situácia nastane vplyvom výrazného oteplenia už aj dopoludnia na východných svahoch.
Stredisko podotklo, že aktuálna situácia si v teréne vyžaduje dobré rozhodnutia, vyvarovať sa strmým miestam, dávať pozor na väčšiu vrstvu natopeného snehu, vyhýbať sa aj miestam, kde je evidentný nafúkaný sneh z posledného sneženia a nevypadol s lavínou v predošlých dňoch. Na severnej strane najvyšších polôh sa v snehovom profile stále nachádza trvalo slabá vrstva.
„Počasie počas nedele bude ovplyvňovať výbežok tlakovej výše, očakávame naďalej veľmi teplé a slnečné počasie. Teploty dosiahnu kladné čísla aj v najvyšších polohách,“ podotklo SLP. Na povrchu snehovej pokrývky sa na južnej strane vytvorila kôra alebo ľadová vrstva. Na severnej strane pohorí si sneh ešte zachováva prachový charakter. Slnečné počasie a oteplenie spôsobia zvlhnutie snehovej pokrývky a zníženie súdržnosti jednotlivých vrstiev, a to najmä s príchodom poludnia. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná.
