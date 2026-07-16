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POZOR NA BÚRKY: V piatok platia výstrahy pre celé Slovensko
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov.
Autor TASR
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Bratislava 16. júla (TASR) - Počas piatka (17. 7.) hrozia na celom území Slovenska búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred búrkami, ktoré trvajú do soboty (18. 7.).
V jednotlivých okresoch na Slovensku je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Meteorológovia upozorňujú, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov).
Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie.
Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.
Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí v piatok od 14.00 h v okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Od 18.00 h následne v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. V Košickom kraji platia výstrahy pred búrkami od 20.00 h.
V jednotlivých okresoch na Slovensku je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. Meteorológovia upozorňujú, že pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie.
Intenzívny dážď môže podľa SHMÚ vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov).
Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch (lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách budov). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko pre ľudské zdravie.
Krúpy môžu poškodiť vegetáciu. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.
Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí v piatok od 14.00 h v okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Od 18.00 h následne v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. V Košickom kraji platia výstrahy pred búrkami od 20.00 h.