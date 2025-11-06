< sekcia Slovensko
POZOR NA HMLU: Na väčšine Slovenska sa môže vyskytnúť v piatok ráno
Výstraha platí pre celý Trenčiansky, Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj, taktiež pre okresy Piešťany, Levice, Topoľčany a Zlaté Moravce.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Na väčšine Slovenska sa môže od polnoci do piatka (7. 11.) 10.00 h vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa.
