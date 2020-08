POZOR na HORÚČAVY na západe, juhu aj východe Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Počas horúčav je vhodné nosiť vzdušné oblečenie a dodržiavať pitný režim



Bratislava 8. augusta (TASR) – Počas nedele bude horúco najmä na západe a juhu krajiny, i v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov na východe Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami.V týchto lokalitách sa miestami na juhu a západe krajiny očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 až 34 stupňov Celzia. Na východe krajiny by teploty mali stúpnuť do 33 stupňov Celzia. Podľa meteorológov vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.Teplo by malo byť aj v pondelok 10. augusta. Meteorológovia vydali v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami najmä v okresoch na juhozápade Slovenska.Počas letných horúčav je vhodné nosiť ľahké letné oblečenie a dodržiavať pitný režim, aj keď necítite smäd. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na profile na sociálnej sieti." tvrdí ÚVZ. Pozor by si mali dať ľudia aj na zvýšenú fyzickú námahu. V tejto súvislosti úrad odporúča, aby si ľudia robili častejšie prestávky a v čase medzi 11.00 až 15.00 h sa na slnku nezdržiavali.Verejnosť by si mala dať pozor aj na riziko úpalu. "" tvrdí ÚVZ.uviedol ÚVZ. Zároveň dodáva, že najmä u detí je potrebné dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. "informuje úrad. Ako dodáva najvhodnejšia je čistá pitná voda, pri výbere minerálnych vôd je potrebné venovať zvýšenú pozornosť obsahu sodíka, pretože starší ľudia majú často vysoký krvný tlak a obsah sodíka vo vode by im mohol stav zhoršiť.ÚVZ počas teplých letných dní odporúča, aby si ľudia domovy a pracoviská zabezpečili pred prenikaním priamych slnečných lúčov cez okná tienením, napríklad žalúziami alebo roletami. Zvýšený pohyb vzduchu odporúča zabezpečiť vetraním. "dodali z úradu.