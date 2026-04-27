POZOR NA KLIEŠTE: Aktivita týchto parazitov na jar výrazne stúpa
Autor TASR
Handlová 27. apríla (TASR) - Aktivita kliešťov s príchodom teplejších dní opäť stúpa a spolu s ňou i riziko ochorení, ktoré tieto drobné parazity prenášajú. V niektorých prípadoch môžu zdravotné komplikácie zanechať i trvalé následky. Upozornil na to chirurg handlovskej nemocnice Dalibor Pružinec.
Lekári sa každoročne stretávajú s pacientmi, u ktorých sa po prisatí kliešťa rozvinuli infekčné ochorenia. Najčastejšie ide o lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Obe ochorenia sa v úvodných štádiách môžu prejavovať veľmi podobne. „Najčastejšie sa ako prvé objavia najmä chrípkové príznaky, horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo či iné nešpecifické prejavy,“ opísal Pružinec.
Kým pri kliešťovej encefalitíde môže podľa neho po ústupe prvotných príznakov nasledovať druhá, závažnejšia fáza ochorenia, pri ktorej dochádza k postihnutiu centrálneho nervového systému, lymská borelióza sa typicky prejavuje aj charakteristickým kožným príznakom. „Pri borelióze sa na tele objaví začervenanie, ktoré má tvar kruhu a biely stred. Pacienti si často myslia, že sa objaví len v mieste prisatia kliešťa, no môže sa vyskytnúť kdekoľvek na tele a aj migrovať,“ priblížil.
Neliečená borelióza môže viesť k poškodeniu kĺbov, nervového systému alebo srdca. Kliešťová encefalitída je zas vírusové ochorenie, proti ktorému existuje účinné očkovanie, no špecifická liečba zatiaľ neexistuje a terapia je len podporná. Približne tretina infikovaných pacientov pritom nemá žiadne príznaky, ďalšia časť prekoná len mierne ťažkosti, no u zvyšných môže ochorenie prepuknúť naplno a spôsobiť zápal mozgu alebo mozgových blán.
Kliešte sa najčastejšie vyskytujú v oblastiach s vyššou vegetáciou, na okrajoch lesov, v krovinách či vo vysokej tráve. Počas pobytu v prírode je preto vhodné voliť oblečenie, ktoré zakrýva čo najväčšiu časť tela, ideálne svetlej farby, na ktorej je kliešť ľahšie viditeľný. Po návrate z prírody by mala nasledovať dôkladná kontrola celého tela vrátane menej dostupných miest, ako sú slabiny, podpazušie, podkolenné jamky, oblasť za ušami či intímne partie. „Kliešte si vhodné miesto na prisatie hľadajú aj niekoľko hodín, preto je šanca, že ich odhalíme ešte predtým, ako sa pevne prisajú. Pomôcť môže aj sprcha alebo kúpeľ,“ doplnil chirurg.
V prípade, že sa kliešť už prisal, odborníci odporúčajú jeho čo najskoršie a správne odstránenie. „Najbezpečnejším spôsobom je vyhľadať ambulanciu, kde kliešťa odstránia odborne,“ zdôraznil.
Prevencia môže zahŕňať aj podporu celkovej odolnosti organizmu. „Odporúčam doplniť aj vitamíny skupiny B, napríklad B-komplex. Zaujímavosťou je, že repelentný účinok môžu mať aj potraviny ako cesnak či cibuľa,“ uzavrel lekár.
