< sekcia Slovensko
POZOR NA LAVÍNY: Nebezpečenstvo stúpne v Tatrách na tretí stupeň
Vo Vysokých a Západných Tatrách sa lavínové nebezpečenstvo vplyvom silného vetra a sneženia postupne rozšíri na všetky orientácie.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Liptovský Hrádok 11. januára (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách a v Malej Fatre platí v nedeľu dopoludnia v nadmorskej výške nad 1700 metrov mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň), popoludní sa vo všetkých troch pohoriach zmení na zvýšené lavínové nebezpečenstvo (tretí stupeň päťdielnej medzinárodnej stupnice). Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
Vo Vysokých a Západných Tatrách sa lavínové nebezpečenstvo vplyvom silného vetra a sneženia postupne rozšíri na všetky orientácie. Očakáva sa tvorba snehových dosiek a vankúšov najmä pod skalnými stenami, tesne pod sedlami, v žľaboch a muldách. Uvoľnenie lavíny bude možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa očakávajú aj stredne veľké samovoľné lavíny.
V Nízkych Tatrách platí v nedeľu celý deň mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň). Vo Veľkej Fatre a v Lúčanskej Malej Fatre platí dopoludnia malé (prvý stupeň), popoludní mierne lavínové nebezpečenstvo.
Počas celého dňa sa vo všetkých pohoriach očakáva sneženie spojené s veľmi silným vetrom (nad 20 metrov za sekundu), najmä nad pásmom lesa. Snehová pokrývka sa preto bude rýchlo a intenzívne meniť. Striedať sa budú miesta, kde bude naviate veľké množstvo snehu, s miestami, ktoré budú vyfúkané do staršieho tvrdého podkladu, trávy a skál.
Vo Vysokých a Západných Tatrách sa lavínové nebezpečenstvo vplyvom silného vetra a sneženia postupne rozšíri na všetky orientácie. Očakáva sa tvorba snehových dosiek a vankúšov najmä pod skalnými stenami, tesne pod sedlami, v žľaboch a muldách. Uvoľnenie lavíny bude možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa očakávajú aj stredne veľké samovoľné lavíny.
V Nízkych Tatrách platí v nedeľu celý deň mierne lavínové nebezpečenstvo (druhý stupeň). Vo Veľkej Fatre a v Lúčanskej Malej Fatre platí dopoludnia malé (prvý stupeň), popoludní mierne lavínové nebezpečenstvo.
Počas celého dňa sa vo všetkých pohoriach očakáva sneženie spojené s veľmi silným vetrom (nad 20 metrov za sekundu), najmä nad pásmom lesa. Snehová pokrývka sa preto bude rýchlo a intenzívne meniť. Striedať sa budú miesta, kde bude naviate veľké množstvo snehu, s miestami, ktoré budú vyfúkané do staršieho tvrdého podkladu, trávy a skál.