POZOR NA LAVÍNY: Výstraha platí vo všetkých pohoriach nad pásmom lesa
Lavínové nebezpečenstvo je podľa SLP lokálne a koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 3. januára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínové nebezpečenstvo je podľa SLP lokálne a koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. „Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení,“ uviedlo SLP.
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách pripadlo za poslednú periódu sneženia 25 až 40 centimetrov nového snehu. „Ten bol vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. Pod novým snehom a starou tvrdou krustou sa nachádza výrazná vrstva hranatozrnného snehu, čo môže byť pri väčšom dodatočnom zaťažení lavínovým problémom,“ dodalo SLP.
Aj vo Veľkej a Malej Fatre je snehová pokrývka rôznorodá, pričom za posledné tri dni pripadlo 20 až 35 centimetrov nového snehu. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná a pohybuje sa v rozpätí od 20 do 50 centimetrov.
