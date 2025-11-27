< sekcia Slovensko
POZOR NA LAVÍNY: Zvýšené nebezpečenstvo vyhlásili v týchto lokalitách
Južné prúdenie prinieslo intenzívne zrážky hlavne do Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, kde miestami napadlo viac ako 60 centimetrov nového snehu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 27. novembra (TASR) - V Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre je vo štvrtok nad hranicou 1500 metrov nad morom vyhlásené zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Južné prúdenie prinieslo intenzívne zrážky hlavne do Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, kde miestami napadlo viac ako 60 centimetrov nového snehu. „Nebezpečnejšie sú všeobecne miesta, kde sa pod novým snehom nachádza starší zmrznutý sneh, alebo na miestach s hladkým trávnatým povrchom. Ojedinele je nad hranicou 1500 metrov nad morom možný výskyt spontánnych lavín,“ upozornilo SLP s tým, že celková výška snehu v pohoriach dosahuje desať až 120 centimetrov.
Vo Vysokých a Západných Tatrách a Malej Fatre je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo nad pásmom lesa. „Za poslednú periódu sneženia pribudlo do 30 centimetrov nového snehu, preto v miestach, kde je naviate väčšie množstvo je možné uvoľniť lavínu,“ spresnilo SLP. V nižších polohách je situácia stabilná.
